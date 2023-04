Geänderte Abgrabungsflächen in Rheinberg und Alpen Kies im Getriebe bei Aufstellung des Regionalplans Ruhr

Der Regionalplan Ruhr hat ein drittes Mal offen gelegen. Mit dem Monat April ist nun die Frist abgelaufen, in der Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Initiativen, Unternehmen, Verbände, Behörden, Kreise und Städte Gelegenheit hatten, sich mit den geänderten Planinhalten zu befassen und Stellung zu nehmen zu den Absichten der Planer des Regionalverbandes Ruhr (RVR). So konnte man sich in das extrem zähe Verfahren einschalten und sich zumindest den Weg offenhalten, am Ende rechtliche Schritte gehen zu können. Die sind ja inzwischen angekündigt. Wie viele Eingaben beim dritten Anlauf vorgetragen worden sind, will der RVR in Kürze mitteilen, sagte RVR-Sprecher Jens Hapke auf Anfrage der Redaktion.