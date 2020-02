Karneval in Alpen : Mit der Hei Airways einmal rund um die Welt

Bönninghardt Der Elferrat der kfd St. Vinzenz Bönninghardt strapazierte beim närrischen Nachmittag die Lachmuskeln des Publikums.

Nach Vorstellung der Sicherheitsvorkehrungen an Bord durch den Elferrat – durch die Bank flotte Stewardessen – flog das Publikum mit der Hei Airways rund um die Welt. Auf dem Heier Flughafen wurden sie erwartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (alias Anne Schmidt), schon beim Jubiläum des Besenbinder-Elferrats zu Besuch, war der Bitte der kfd gefolgt, auch bei ihr vorstellig zu werden. So sah sie, dass Dorfkinder aus anderem Holz geschnitzt sind als eine große Koalition. Da wird Zusammenhalt noch groß geschrieben.

13 Mädels der Happy Garde zeigten, was sie das ganze Jahr über gelernt hatten. Ein Frauennachmittag ohne „Emanze“ geht gar nicht. Sabine Coopmann sprach vielen aus dem Herzen. Zwei Damen von der Seniorengemeinschaft (Gudrun Tebart und Ulla Großardt) ließen in der Casting-Show 2.0 den Film Dirty Dancing wieder aufleben. Jonny und Baby waren in die Jahre gekommen. Auch Babys Schwester (Ursula Schild) war dabei. Die Stampfgarde – Bettina Holtwick, Sabine Coopmann, Petra Elbers und Dagmar Schmidt – tanzte passend gewandet zum Hit Cordula Grün. Und wenn „Mann“ ein neues Auto kaufen will und versehentlich bei einer Heiratsvermittlung landet, wie im Vortrag von Wiltrud Tönnis und Anne Schmidt, bleibt kein Auge trocken.