Katholische Frauengemeinschaft St. Peter Rheinberg/St. Marien Budberg : Erstes Treffen der KFD nach anderthalb Jahren

RHEINBERG/BUDBERG Zum ersten Mal seit anderthalb Jahren haben sich nun die Mitarbeiterinnen des Besuchsdienst der KFD St. Peter/St. Marien zum Friedensgebet und anschließendem Dankeschön-Essen getroffen.

Die Mitglieder erhielten Engelsgrüße in Form einer Karte, zudem wurden sie mit einem gebastelten Engel beschenkt. Zum Muttertag wurden Schokoherzpralinen mit lieben Grüßen verteilt. Dem Sozialdienst katholischer Frauen (von Frauen, für Frauen) in Moers wurden 182 Euro, dem Müttergenesungswerk 100 Euro an Spenden überwiesen.

Da die monatlichen Messen in Rheinberg (Dienstag) und Budberg (Mittwoch) aufgrund der Pandemie nach wie vor nicht stattfinden können, plant die KFD ab September ein Friedensgebet am letzten Dienstag im Monat für alle Frauen. Das Friedensgebet wird unter Beachtung aller Corona-Auflagen durchgeführt, auf das anschließende Kaffeetrinken im Pfarrheim wird verzichtet. Weitere Planungen teilt die KFD Ende August in einem Brief mit, der mit den Zeitschriften verteilt wird.