Schützentradition in Alpen : Bönninghardt feiert ohne König

Schützentradition in Alpen

Als erste Amtshandlung legten die Bönninghardter Bürgerschützen einen Kranz am Ehrenmal nieder . Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Die Bürgerschützen sind etwas unglücklich aus der Pandemie gekommen. Erst mussten sie wegen technischer Probleme das Kaiserschießen absagen, dann wollte keiner König werden. Trotzdem war die Stimmung prima.

Bei herrlichem Wetter und einer bestens präparierten Schützenwiese waren viele Bönninghardter und Bönninghardterinnen und auch Auswärtige gekommen, um das Preis- und Königsvogelschießen live zu erleben. Erstmals wurde der königliche Wettstreit, der keiner werden sollte, an einem Samstag ausgetragen, um nach dem finalen Schuss gebührend feiern zu können, ohne den Montagmorgen im Kopf zu haben. Der Besucherzuspruch jedenfalls gab den Veranstaltern recht. Ein Wermutstropfen bleibt jedoch.

Die erhoffte Krönung des Ganzen musste am Ende ausfallen. Trotz bester Stimmung auf der Schützenwiese konnte kein Königsaspirant gefunden werden. Dabei hatten die Ex-Könige, die Kaiser werden wollten, den Weg frei gemacht. Denn das geplante Kaiserschießen wurde wegen technischer Probleme an der Vogelstange kurzfristig abgesagt, wie Hendrik Betten, Vorsitzender der Bürgerschützen, auf Nachfrage erläuterte.

Der Kaiservogel ließ sich nur mit großer Mühe an seinen Platz drehen. Dabei hätte man im Vorfeld die vereinseigene Anlage eingehend gecheckt. Sie streikte trotzdem. „Ein zweiter Vogel wär‘ sicher nicht mehr nach oben gekommen“, so Betten, „sodass wir zugunsten des Königsschießens auf den kaiserlichen Wettkampf verzichtet haben.“

Zumindest das Preisschießen konnte wie geplant laufen. Dominic Algra, Willi-Gerd Betten, Georg Laschet, Michael Zejn, Jennifer Born und Frank Schulze trugen sich in die Preisliste ein. Bei dem parallel stattfindenden Preisschießen der Kinder waren Mats van Loon, Jonas Pella, Noah Eickschen und Theresa Eickschen erfolgreich.

Als es ernst wurde und das Kommando „Königsaspiranten vortreten“ unerhört blieb und der Königsvogel überlebte, war die Stimmung auf der Festwiese nur kurz getrübt. Lange wurde in der lauen Sommernacht bei Musik, Tanz und kühlen Getränken an der Cocktailbar oder am Bierstand gefeiert.