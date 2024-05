Kegelclub besteht seit 50 Jahren „Namenlose“ feiern Jubiläum mit Kreuzfahrt nach Gotland

Wie andere Kegelklubs auch machen die Namenlosen regelmäßig Ausflüge. Während die erste Kegeltour noch nach Kobern-Gondorf führte, waren in den Folgejahren der Rhein, die Mosel, Sonthofen, Willingen, neunmal Mallorca und fünfzehnmal Norderney das Ziel. Zu einer schönen Tradition ist seit vielen Jahren der Besuch eines Weihnachtsmarktes in der Adventszeit an einem Freitagabend geworden. Die Namenlosen waren schon auf den Weihnachtsmärkten in Düsseldorf und Duisburg. Zuletzt besuchten sie in der Adventszeit Moers.