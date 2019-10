Marktfest in Rheinberg : Süßes für Kastanien, Saures für Sperrung

Rheinberg Die Rheinberger Werbegemeinschaft ist für das Programm am Sonntag gerüstet. Es werden wieder Kastanien gegen Äpfel und Süßigkeiten getauscht. Die beschlossene Sperrung der Durchfahrt wird sicher für Gesprächsstoff sorgen.

Behalten die Meteorologen recht, trifft am Wochenende milder Spätsommer auf farbenprächtigen Herbst. Warum also nicht die Gelegenheit zu einem Ausflug in die Rheinberger Innenstadt nutzen? Dort wird am Sonntag, 13. Oktober, die mittlerweile 17. Auflage des Kastanienfestes gefeiert. Im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags laden zudem die Geschäfte zu einem Einkaufsbummel ein.