Karnevalsauftakt in Alpen-Veen De Veenze Kräje starten in die Session

Ein Zeichen der Hoffnung angesichts der Krisen und Kriege in der Welt, die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, im Dorf feiert der Tambourkorps Jubiläum und die einzige Kneipe macht dicht – „All diese Themen könnten in die Mottofindung mit eingeflossen sein“, so Lutter weiter. Mehr aber will er bis zum 11.11. zur späten Stunde nicht rauslassen. Aber es werde auf jeden Fall reichlich Raum geben für die Wagenbau-Designer zur kreativen Entfaltung, verspricht der Sitzungspräsident