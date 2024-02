Karneval in Veen Veenze Kräje feiern bis tief in die Nacht

Info

Rosenmontagszug Am Rosenmontag findet der Veener Karnevalszug statt. Er startet um 11.11 Uhr an der Dorfstraße. Weiter ziehen die Jecken durch die Kirchstraße, An der Ley und zurück durch die Dorfstraße.

Kinderzone Da dies 2023 gut ankam, gibt es auch in diesem Jahr eine Kinderzone. Dort wird die Musik nicht so laut wie beim restlichen Zugweg sein. Außerdem wird es dort mehr Kamelle für die jungen Jecken geben. Die Kinderzone befindet sich in den Straßen An der Ley und dem danach folgenden kleinen Stück der Dorfstraße.