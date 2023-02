Mit dem Bus oder einer Limousine zur Party bei Schippers Das müssen Gäste zur Karnevalsdisco in Veen wissen

Die letzte Karnevalsparty im Spargelhof Schippers in Veen war ausverkauft. Etwa 3500 Disco-Gäste seien da gewesen, sagt Marvin Kühnen, zweiter Vorsitzender der Landjugend in Veen. Am Tulpensonntag, 19. Februar, können Partykanonen und Narren hier wieder feiern. „Nach drei Jahren Pause ist es die erste große Fete von uns“, sagt der 21-Jährige. Er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter organisieren die Feier. „Wir hoffen, dass wir die Bude voll bekommen“, sagt Marvin Kühnen. Wir geben einen Überblick, was die Partygänger erwartet.