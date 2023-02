Mehr als 10.000 Narren feiern Karneval Kunterbunter Rosenmontagszug in Veen

Der Veenze Fastelovend war nie tot. Auch Corona hat ihn nicht untergekriegt. Nur ein wenig kleiner gemacht. Nun ist der Rosenmontagszug mit Macht wieder auferstanden und hat ein eindruckvolles, kunterbuntes Zeugnis abgelegt von dörflicher Lust am Leben. So lang war der närrische Lindwurm im zurückliegenden halben Jahrhundert wohl noch nie. Und so ausgewiesen familiär auch nicht. Deutlich über 10.000 kleine und große Närrinnen und Narren an der Zugstrecke erfreuten sich am Kamelleregen in der „Oase des Karnevals“. Von ganz oben blieb’s trocken. Fast ideale äußere Bedingungen. Nur der Wind wehte ein wenig frisch. Das aber tat der ausgelassenen Stimmung keinen Abbruch.