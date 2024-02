Büttensitzung des 1. OKK Orsoy Gelungene Premiere für neuen Oschauer Präsidenten

Als Rentner getarnt betrat der Millinger Mario Heinen die Bühne, parkte kurzerhand seinen Hackenporsche und klagte sein Leid. Holger Kraus rockte später als Michael-Wendler-Double die Bühne. Alle erhoben sich von den Plätzen, als Prinz Karsten I., der Erklimmende, und die Rhinberkse Jonges einmarschierten. Das Narrenoberhaupt enterte mit Gefolge die Bühne. Vollmundig erklärten die Rhinberkse Jonges, den Saal „auf links“ zu drehen. Der Besuch in Orsoy sei Ehrensache, so Prinz Karsten, bevor Partykracher ihn, sein Gefolge und das Publikum in Tanzlaune versetzten. Zu angesagten Ohrwürmern gab es kein Halten mehr.