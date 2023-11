Kinderprinzenpaar des XCV Jacob I. und Lina I. übernehmen das Zepter

Vereint sind sie in der Vorliebe für Gruppen mit sozialem Engagement. So ließ Jacob I wissen: „Pfadfinder zu sein, das mag ich sehr – neben der Gemeinschaft schätze ich Spaß und die soziale Bereitschaft.“ Lina I verkündete: „Ich engagiere mich am Stiftsgymnasium in der Fairtrade-AG, denn Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind mir wichtig.“