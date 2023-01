Kartenvorverkauf beginnt Die Veenze Kräje freuen sich auf Karneval wie vor Corona

Vorbei ist die Pandemie noch nicht, aber in den Reihen des Elferrats der Veenze Kräje ist man zuversichtlich, alle großen Veranstaltungen in der Form durchführen zu können, wie sie auch in der Vor-Corona-Zeit über die Bühne gegangen sind. Die Planungen betreffen die Altweiberfeierlichkeiten, die große Büttensitzung am Nelkensamstag und abschließend den 53. Veener Rosenmontagszug. Trotz aller Vorfreude in den Reihen des Elferrats gibt es natürlich auch noch Unwägbarkeiten.