Fotos aus dem Ossenberger Schloss in Rheinberg Diese Tollitäten reisten zum niederrheinischen Prinzentreffen an

Am Freitagabend, 20. Januar, fand in der Remise am Schloss Ossenberg das niederrheinische Prinzentreffen statt. Zwei Jahre war es pandemiebedingt ausgefallen. Zum insgesamt 21. Mal fand es statt – über 30 Vereine hatten sich angemeldet. Viele nahmen auch weite Anreisen auf sich, um zusammen zu feiern.