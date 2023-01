Karneval in Orsoy Diese zwei Jubiläen feiert das 1. OKK

Da aus Kostengründen auf ein Festzelt verzichtet werden muss, wird die Altweiberparty in diesem Jahr in der Gaststätte „Mütterlein“ an der Egerstraße stattfinden. Zum Zug durch Orsoy treffen sich alle Möhnen um Obermöhne Michaela um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Der traditionelle Rathaussturm muss wegen der noch laufenden Arbeiten am Gebäude leider ausfallen.