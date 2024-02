Sternchen-Tänzerinnen bekommen endlich Stadtpokal Kunterbunte Borther Jecken rocken das Zelt

Was die Kostümierung betrifft, macht den Närrinnen und Narren aus Borth so schnell keiner was vor. Ob im märchenhaften Outfit des tapferen Schneiderleins, als schunkelnde Zuckerwatte oder funkelnde Discohelden: Die rund 290 Besucher im Zelt an der Wallacher Straße zeigten sich durchweg von ihrer kreativen Seite. Mittendrin strahlte Prinzessin Sandra „die Sonnige“ mit ihrem Volk um die Wette.