Karnevalsprinzessin in Menzelen Antje I. erfüllt sich einen Traum

Schon seit sieben Jahren gehört Baum dem Vorstand der KGV Menzelen an, und schon immer hatte sie sich gewünscht, Karnevalsprinzessin zu werden. Dass ihr Traum in diesem Jahr wahrwerden sollte, erfüllte nicht nur die Karnevalsprinzessin selbst, sondern auch die vielen Gäste mit sichtbarer Freude; den Besuchern sollte man während des gesamten Abends ihre Bewunderung für die Vielseitigkeit der hübschen, blondgelockten Prinzessin in ihrer majestätischen bodenlangen mit goldenen Pailletten besetzten rot-weißen Robe und mit ihrem herrlichen Krönchen ansehen können. Allein ihr ist auch das Motto der derzeitigen Session gewidmet. „Prinzessin Antje I. – Prosecco ist Glitzer von innen“ war in schönen großen Lettern auf einem Banner, das an der Wand der Bühne hing, zu lesen.