Prinzesinnenwagen in Menzelen Für eine prickelnde Fahrt durch die Session

Daneben steht die schmucke Prinzessin bei fünf Sitzungen mit „ihren Mädels“ als Tänzerin auf der Bühne. Was den Karneval in Menzelen so besonders macht, durfte sie bereits selber erfahren: „Es ist diese wunderbare Gemeinschaft, die Unterstützung aller und diese Liebe zum Karneval.“ Doch das allein reicht nicht. Prinzessin im Karneval zu sein bedürfe auch der Unterstützung in der Familie. „Imke und Emma, meine beiden Mädchen, haben mir immer zur Seite gestanden. Ich denke, wenn die Familie nicht dahintersteht, geht es sowieso nicht.“