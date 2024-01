Karneval in Menzelen Spielmannszug feiert bis in die Nacht

Viel Applaus gab es auch für die Darbietung der Prinzessin Antje I. von der KVG Hand in Hand und der Darbietung von der ersten Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Borth, die mit Prinzessin Sandra, die Sonnige, ihr Können unter Beweis stellte. Auch die beiden Musikacts von Mal so Mal so, dem singenden Bürgermeister, kamen gut an. Mit seiner Interpretation von Frank Sinatras Hit My Way begeisterte zudem Marc Hermanns, Oberst vom Bürgerschützenverein Mezelenerheide. „Er hatte einige Zeilen auf Menzelen umgeschrieben. Mir kamen die Tränen“, sagte Kiwitt, und alle standen auf den Tischen. Das in Wallach geborene Solo-Tanzmariechen Anna von Stiphout schwang das Bein, ebenso wie die Tanzgarde New Generation und Starlights.