Büttensitzungen in Alpen-Veen : Veenze Kräje liefern großes Narrenkino

Ein Blockbuster auf der Narrenbühne: „Der Herr der Ringe“-Bösewicht Gollum (l.) kämpft um seinen Schatz. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen-Veen Unter dem Motto „HollyVeen“ gab‘s bei den Büttensitzungen im Spargelhof Schippers viel zu sehen. Die Stimmung war trotz Corona und Kriegsausbruch in der Ukraine ausgelassen. Der Elferrat bezeichnete die Karnevalsveranstaltungen als „Friedensdemo“.

Von Erwin Kohl

Für seine Entscheidung, mitten in der Pandemie Büttensitzungen durchzuführen, musste der Elferrat der Veenze Kräje viel Kritik einstecken. Präsident Thomas Holtwick winkte ab: „Nein sagen kann jeder. Probleme sind da, um sie zu lösen.“ Auch der Kriegsausbruch in der Ukraine konnte die Veener nicht abhalten. „Karneval steht für Gemeinschaft, Frohsinn und Frieden. Das hier ist praktisch unsere Friedensdemo“, erklärte Elferratsmitglied Peter Schweden.

Die hatte am Samstag pünktlich um 19.11 Uhr mit der Veener Karnevalshymne „Unser Feld ist Veenze Fastelowend“ begonnen. „HollyVeen – Ganz großes Narrenkino!“ lautet das diesjährige Motto. Der passende Song dazu wurde von Steffi van Bebber komponiert, den Text dachte sich Thomas Ahls aus, und vorgetragen wurde der Sessions-Hit von Rebecca Janßen, Sängerin der Veener Band The Corro.

Irmgard Höpfner als „Shrek“ legte einen schrägen Rap hin. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Rosenmontag ziehen 13 Gruppen los Karnevalszug Die meisten Umzüge sind wegen Corona abgesagt. Veen hält trotz Pandemie an dem Brauchtum fest. Allerdings in abgespeckter Version. Am Rosenmontag ziehen 13 Gruppen in einer sogenannten Brauchtumszone auf dem Areal des Spargelhofs Schippers los. Gefeiert wird in geschlossener Gesellschaft und unter 2G-plus-Regel. 750 Karten wurden im Vorfeld verkauft.

Einer der ersten Programmpunkte bei Veener Büttensitzungen ist eigentlich der Auftritt vom Mini-Krähenballett. Doch der musste leider ausfallen. „Es ist die einzige Gruppe, die nicht durchgeimpft werden kann“, bedauerte Sitzungspräsident Simon Lutter. Als Entschädigung hat der Elferrat den Kleinen im Vorfeld einige Leckereien gebracht. Ein Stammgast bei den Veenze Kräje ist Bauchredner Willi Gietmann mit Frosch Charly. Der wunderte sich über immer verrückter werdende Zeiten, in denen Touristen ins Weltall fliegen und die ersten Menschen bereits darüber nachdenken, sich auf dem Mond beerdigen zu lassen: „Das kann man doch viel billiger haben. Man lässt sich einfach auf der Bönninghardt beerdigen und liegt dann sogar noch hinter dem Mond.“

Was Hollywood hat, darf in HollyVeen nicht fehlen, dachte sich die katholische Landjugend und so hieß es: Vorhang auf für die Oscar-Verleihung. Und da durfte Moderatorin Verena van Beek gleich zu Beginn die Vertreter des galaktischen Imperiums begrüßen. Kaum auf der Bühne, fuhr Luke Skywalker mit dem Kindertraktor davon und Michael van Beek verkündete als Darth Vader mit schwingendem Leuchtschwert den Titel der nächsten Star-Wars-Episode: „Star Trecker – Dat Landjugend-Imperium schlägt zurück.“ Zu den Nominierten für Veens Oscar-Pendant, die „Goldene Krähe“, zählte auch Sascha van Beek. Der musste sich in der Rolle des Zauberlehrlings Phil Schmitz zunächst mit kleineren Aufträgen zufriedengeben, darunter ein Engagement bei der Alpener FDP. „Kein Problem, ich zaubere auch für Minderheiten.“ Die Traumschiffbesatzung Tanja van den Hövel und Sascha van Beek sowie Irmgard Höpfner als „Shrek“ mit einem megaschrägen Rap waren die weiteren Preisträger.

Eine Veener Büttensitzung ohne das Krähenballett wäre wie ein Cuba Libre ohne Rum. Sie sind so etwas wie die Cheerleader des Elferrates. Da tat es Julia Croonenbrock im Vorfeld ein wenig leid, in diesem Jahr keinen Showtanz im Gepäck zu haben: „Es sind einfach zu viele Proben ausgefallen, da haben wir uns voll auf den Gardetanz konzentriert. Mit Erfolg, wie die lautstarken Zugabe-Forderungen am Ende verdeutlichten. Büttenredner Nico Stölzer, bekannt für seine aktuellen Reden, hätte einen Tag zuvor beinahe abgesagt. Dann entschied er sich, zum Glück für die Veener Narren, die Situation auf seine Weise anzunehmen: „Ich hatte die Rede schon lange vor Donnerstag geschrieben, da waren andere Themen noch heißer als dieser russische Hosenscheißer.“ Im Anschluss an den Lokalmatador bewiesen die von Marlen Gietmann und Marlen Wache hervorragend eingestellten „Veenze Middles“, dass man sich im Krähendorf um den tänzerischen Nachwuchs keine Sorgen machen muss.

Trotz corona-bedingt zahlreich ausgefallener Proben konnte das Krähenbalett einmal mehr bei den Veener Büttensitzungen begeistern. Foto: Armin Fischer (arfi)

Als Magier Phil Schmitz danach unsichtbare Spielkarten sichtbar machte oder einen Tisch mitsamt Kerze am Zipfel der Decke hochhob und durch den Raum schweben ließ, bestellte sich so mancher im Saal erst einmal ein Wasser.

Einen wahrhaft „kuhlen“ Auftritt legte der KC Athletic Bierboach aufs Parkett. Die Kegelbrüder rockten in aufblasbaren Kuhkostümen so sehr den Saal, dass es Thomas Ahls danach „fast schon peinlich“ war, mit „Ma`so Ma`so“ kölsche Lieder zu bringen. Die Befürchtung war umsonst, Veens Narren sangen die Hits von Cat Balou, Brings und Co. inbrünstig mit.

(erko)