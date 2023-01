Karneval in Menzelen-Ost erwacht Frösche lieben den Frauen-Fußball

Der Elferrat richtet den Blick also nach vorne und will gemeinsam mit den Frauen die WM in Australien und Neuseeland feiern. In den Trikots von Italien, Brasilien, Deutschland und sogar in Oranje posierten sie zum jährlichen „Froscherwachen“ im Strafraum des SV Menzelen. „Wir möchten das als Hommage an die Damenwelt verstanden wissen“, versichert Ingenfeld und scheint es ernst zu meinen.