Frauenkarneval in Alpen-Menzelen Disneys Prinzessinnen nehmen Männer aufs Korn

Anschließend stieg ein Urgestein des Frauenkarnevals in die Bütt: Gisela Ladwig berichtete von Problembewältigungsstrategien in ihrem Schlafzimmer. „Sie erzählte so lebendig, dass ihr Vortrag von herzhaften Lachern des Publikums begleitet wurde“, berichten die KFD-Frauen.