Karneval in Alpen : Besenbinder verlegen ihre Büttensitzungen

Alpen Nachdem sich der organisierte Karneval und die Landesregierung darauf verständigt haben, den Sitzungskarneval wegen der Pandemie abzublasen, will der Elferrat auf der Bönninghardt nach Aschermittwoch närrisch sein.

Die Besenbinder auf der Bönninghardt machen’s wie die Jecken in Köln. Sie machen aus der Not eine Tugend, weichen dem Virus aus und verlegen ihre Büttensitzungen in den Frühling oder gar in den Sommer. „Im Herbst hatten wir noch berechtigte Hoffnung, wieder in eine gewisse Normalität zu gelangen“, so der Elferrat op der Hei. Da sei man zuversichtlich gewesen, dass ein weitgehend ungetrübtes Karnevalstreiben in dieser Session möglich sein werde. So sei die Entscheidung gefallen, im November die Session zu eröffnen und den Vorverkauf für die Büttensitzungen zu starten. Doch das aktuelle Pandemiegeschehen mit hohen Inzidenzen und einer sich rasant verbreitenden Virusmutation hätten den organisierten Karneval und die Landesregierung zur Einschätzung gebracht, dass Sitzungskarneval in geschlossenen Sälen im Februar kaum verantwortbar sei. Daher haben die Besenbinder ihre für den 11. und 12. Februar geplanten Büttensitzungen abgesagt, besser verlegt. Anders als in diesem Jahr sollen sie nicht ersatzlos ausfallen, sondern dann stattfinden, wenn „das Infektionsgeschehen wieder kontrollierbar erscheint“.