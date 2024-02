Trauer um früheres Elferratsmitglied Rosenmontagszug in Veen startete mit Schweigeminute

Ein großes Thema in diesem Umzug war die im Sommer anstehende Schließung der Gaststätte „Zur deutschen Flotte“. So lautete etwa das Zugmotto: „Ein Dorf, eine Kneipe, eine Liebe“. Der Freundeskreis „Kellerkräjen“ möchte auf die traditionellen Wagenbauerpartys in dieser Kneipe nicht verzichten und nimmt deshalb nach 21 Jahren zum letzten Mal am Veener Umzug teil. Um die erwarteten Abschiedstränen zu trocknen, verteilte die närrische Truppe neben Bonbons auch Papiertaschentücher. Der Xantener „Crazy Carnevals Club“ widmete sich dem Kneipensterben in ihrer Stadt, zeigte sich aber auch solidarisch mit den Veenern. Auf einem der vielen Grabsteine für ehemalige Kultkneipen prangte der Name „Zur deutschen Flotte“.