Virtuelle Büttensitzung : Karneval digital mit den Veenze Kräje

Simon Lutter führte als Sitzungspräsident durch den digitalen Karnevalsabend der Veenze Kräje. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Veen Gut zweieinhalb Stunden dauerte die ungewöhnliche Büttensitzung aus dem Krähendorf. Auch Ingrid Kühne war zu sehen. Eine vierköpfige Bierbauch-Jury wählte Ralf Terlinden zur „Voice of Veen“.

Von Heidrun Jasper

Ohne Karneval geht’s in Veen eben nicht. Auch wenn die Akteure nur zwei Wochen Zeit hatten, ihre Tänze, Reden und Musikstücke einzustudieren, haben die Veenze Kräje mit ihrer ersten digitale Büttensitzung bewiesen, dass vieles geht, was so mancher nicht für möglich gehalten hätte. „Reißt eure Fenster auf und lacht die Freude raus“, forderte Elferratspräsident Thomas Holtwick die Jecken auf, die am Samstagabend daheim gut zweieinhalb Stunden am Bildschirm in die Narrenwelt abtauchten. Der Elferrat mit Sitzungspräsident Simon Lutter hatte sich einiges einfallen lassen.

Zum gelungenen Büttenabend trugen noch Kabarettistin Ingrid Kühne, Büttenredner Nico Stölzer, das Krähenballett Veenze Middles, Zauberer Phil Schmitz, die Alpener Band Ma’So Ma’So, der Kegelclub Athletic Bierboach, Sängerin Kerstin Büren und die Alte KJG/KLJB bei. Die traten diesmal allerdings nicht wie sonst vor gut 500 kostümierten Narren auf dem Spargelhof Schippers auf. Ihr Publikum bestand aus einem Kameramann und Veit Scheuermann. Denn bis auf die Musikstücke von Bürgermeister Thomas Ahls und seiner Band Ma’So Ma’so, die das VTS-Team auf dem Sportplatz im Garten von „Hirse“ und auf dem Dorfplatz aufgenommen hatte, wurden alle Beiträge im Studio der VTS-Medienproduktion in Sonsbeck produziert. An verschiedenen Tagen, nie mit mehr als zwei Akteuren gleichzeitig.

Annika und Peter Schweden verfolgten den virtuellen Büttenabend mit ihren Söhnen Jonas (l.) und Felix im heimischen Wohnzimmer. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Info 70 Jahre Elferrat de Veenze Kräje Ausblick Am 13. November wird in der Gaststätte „Zur deutschen Flotte“ die nächste Session in Veen eröffnet. Dann kann der Elferrat auf sein 70-jähriges Bestehen zurückblicken. „Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder feiern können wie früher“, sagt Elferrat-Mitglied Peter Schweden, der mit Ehefrau und Kindern den digitalen Büttenabend daheim im Wohnzimmer verfolgte.

Um 19.11 Uhr ging’s los. „Auf die erste digitale Büttensitzung – und ganz viel Freude in den eigenen vier Wänden“, eröffnete Holtwick einen Abend, der in mehr als 800 Haushalten live verfolgt wurde. Das Schöne daran: Man erreicht auch die Menschen, die ansonsten nicht hätten dabei sein können. Weil sie aus Zeitgründen verhindert oder krank sind. Oder weil sie in die Röhre gucken, da sie sich nicht frühzeitig eine Eintrittskarte gekauft haben. Vorteil Nummer zwei: Wer Samstagabend nicht vor dem Bildschirm sitzen konnte, kann dies an einem beliebigen Tag nachholen, und muss dafür nur die Internet-Seite der Veenze Kräje besuchen. Bis Sonntagmittag gab’s schon über 4250 Aufrufe der digitalen Büttensitzung.

Da kann man sich auch den Auftritt der Gruppe junger Männer des KC Athletic Bierboach anschauen, die laut Lutter bekannt dafür ist, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt – und diesmal „The Voice of Veen“ ins Krähendorf holten.

Die vier „Talente“, die um die Gunst der Juroren kämpften: Die durch Hartz-IV-Auftritte bekannt gewordene Alina van Bebber; der schlechteste Trainer der Vereinsgeschichte, Ulrich Paul Keisers; Ralf Terlinden in Unterhemd und Jogginghose am Keyboard; Max Grunert, schon im Matrosenkostüm auf die Welt gekommen, und das Lied vom kleinen Matrosen sang. Ralf Terlinden, so befand es die vierköpfige Bierboach-Jury, sei die neue „Voice of Veen“. Großartig auch die Zaubertricks des „auf allen Meeren dieser Welt bekannten“ Phil Schmitz. Ein karnevalistischer Grenzgänger, der vom Niederrhein kommt, heute in Köln lebt und dort „Alaaf“ ruft, aus dem beim Alt in der Heimat natürlich ein „Helau“ wird. Schmitz zauberte Bierflaschen weg und wieder her oder machte aus einem 50-Euro-Schein einen Hunderter.

Ebenso grandios: Büttenredner Nico Stölzer, der „Sonderbotschafter aus Essen“, der sich aus dem Raumschiff Deutsche Flotte meldete und im Weltall unterwegs war auf der Suche nach Corona-freien Zonen. Seit Jahrzehnten am Start: Die Alte Landjugend und die Alte Katholische Junge Gemeinde. Mit den drei Squaws vom Weseler Gesundheitsamt zum Beispiel. Oder mit Queen Elizabeth (Tina Gesthuysen), die seit Monaten in Mister Hirses Gartenhütte sitzt mit ihrem Prinzgemahl Philipp (Michael van Beek), der bei der 93. Schnaps-Challenge angekommen ist und mit Kartoffelschnaps den Bönninghardter Elferrat herausfordert.

Mit Ingrid Kühne setzten die Veenze Kräje noch einen drauf: Sie wohnt zwar (noch) nicht im Krähendorf, ist aber schon seit vielen Jahren eine Freundin des Veener Karnevals. Wie dat losging mit Corona, da hätte sie sich schon gedacht: Dat wird nix. „Da wollten se Eigenverantwortung und Vernunft, ausgerechnet von uns Deutschen. Wir kriegen ja noch nicht einmal das Reißverschlussverfahren, Rechtsfahrgebot und Rettungsgassen hin.“