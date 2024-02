Termin, Zugstrecke, Kinderzone Was Sie zum Rosenmontagszug in Veen wissen müssen

Und noch etwas hat sich bewährt: das Glasverbot. „Das Glasverbot gilt auf der gesamten Veranstaltung“, weist Schweden daraufhin. Dies würde auch die Anwohner betreffen. „Ein Bierkasten auf einer Auffahrt am Zugweg geht dann zum Beispiel nicht“, sagt Schweden. Bevor es also zu Irritationen kommen könne, sollten die Jecken das beherzigen und sich Innen die Plastikgläser füllen. Damit niemand in Not gerät, sind an vier Stellen (Am Wall, Dorfstraße, Kirchstraße und Halfmannsweg) Toilettenwagen positioniert. Parkverbot gilt Rosenmontag ab 8 Uhr beim Zug- und Aufstellungsbereich. „Eigentlich ist aber das ganze Dorf dicht“, gibt Schweden zu bedenken. Wer von außerhalb käme, solle deshalb früh genug losfahren.