Termin, Zugstrecke, Kinderzone Was Sie zum Rosenmontagszug in Veen wissen müssen

Es dauert nicht mehr lange und in Veen startet wieder der bei Groß und Klein beliebte Rosenmontagszug. Auch eine Kinderzone wird es wieder geben. Diese ist am Zugweg auf den Straßen An der Ley und der Dorfstraße. Im letzten Jahr habe man mit dieser Kinderzone sehr gute Erfahrungen gemacht und wolle das Ganze nun bei den weiteren Rosenmontagszügen im Krähendorf weiter fortführen. „In dieser Zone wird die Musik heruntergedreht. Außerdem werden hier besonders viele Kamelle geworfen“, verspricht Schriftführer Peter Schweden vom Karnevalsverein Veenze Kräje.