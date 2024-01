Karneval in Alpen Narren entführen ins zauberhafte „Menzelen-Oz-St“

Die Wilhelm-Koppers-Grundschule und die Gaststätte Adlersaal liegen gegenüber. So hatte der Elferrat der Schützenbruderschaft Menzelen-Ost schon seit mehreren Sessionen die Idee, einmal Grundschüler in die Bütt gehen zu lassen. Doch es dauerte, bis der Kontakt hergestellt war. Dann kam die Pandemie, mit der die Sessionen 2020/2021 und 2021/2022 verloren gingen. Sitzungspräsident Manfred Ingenfeld ließ nicht locker. Bei der Büttensitzung am Samstag war Premiere.