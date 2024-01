Karneval in Alpen In den Dschungel mit den Besenbindern

Auf in den Dschungel ging es bei der Büttensitzung, dem „HEI-Light“ im Besenbinder-Karneval. Im proppenvollen Saal Thiesen feierten die Karnevalisten zum Sessionsmotto „Heier Jecken macht Euch bereit und probiert’s mal mit Gemütlichkeit!“ in Anlehnung an den Film „Das Dschungelbuch“.