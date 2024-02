Karneval in Rheinberg Millingen singt und lacht die halbe Nacht

Mario Heinen ist längst ein Urgestein in der Millinger Bütt. Als Rentner erzählte er zunächst von seiner persönlichen Vorstellung vom Übergang in den Ruhestand: „Mit einer großen Kutsche holt der Chef mich ab. Der Werkschor singt Großer Gott wir loben dich und zu Hause schreit die Frau: Hurra, endlich bist du immer da.“ Doch die Realität sollte gänzlich anders aussehen. Drei Jahre früher als gedacht mit einem läppischen Brief in den Ruhestand geschickt, begann die Tragödie: „Schon am ersten Tag wusste ich genau, mein neuer Chef, das ist meine Frau. Am Morgen sagt sie: Spiel für mich mal Tischlein deck dich und wenn der Kaffee fertig ist dann weck mich.“