Karneval in Menzelen Jecken stehen in den Startlöchern

Bereits seit 2016 findet der Zug der KVG Hand in Hand am Nelkensamstag statt. Baum erinnert sich: „Das haben wir damals bewusst so entschieden. Denn immer haben wir mit den anderen Zügen um Jecken konkurriert. Und bevor wir als kleinerer Ort gegen Rheinberg zum Beispiel das Nachsehen haben, haben wir den Zug auf den Samstag vorgezogen.“ Seitdem gelte der Zug in Menzelen-Ost im Umkreis hier nach den Möhnenstürmen als absoluter Start in den Straßenkarneval. So würden jährlich nicht nur Jecken aus Menzelen-Ost die Straßen säumen, sondern auch viele aus Xanten, Veen und Birten kommen, um kräftig „Helau“ zu rufen. „Traditionelle dürfen wir auch viele Jecken aus Ossenberg begrüßen. Das freut uns sehr“, sagt die Schriftführerin.