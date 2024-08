Arndt Meschnig stammt aus Rheinberg und lebt in Goch Warum ein Karl-May-Fan neue Old-Surehand-Romane schreibt

Es gab eine Zeit, da gehörten Karl-May-Bücher im Regal so selbstverständlich zur Wohnungseinrichtung wie Kühlschrank oder Herd. Zumindest dann, wenn Jungs im Haus lebten. Die Winnetou-Trilogie war Pflichtlektüre, darüber hinaus aber auch die Geschichten von Old Surehand oder Bücher wie „Der Schatz im Silbersee“ oder „Von Bagdad nach Stambul“. Der deutsche Schriftsteller, der selbst nie in den USA gewesen ist, hat das Bild vom „Wilden Westen“, von Cowboys und Indianern, von Trappern und Siedlern, von „Rothäuten“ und „Bleichgesichtern“ geprägt wie kaum ein anderer.