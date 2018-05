Rheinberg: KAG blickt zufrieden aufs Jahr

Rheinberg Die Ossenberger Karnevalisten hatten Mitgliederversammlung im "Paullis".

32 Mitglieder begrüßte der Vorsitzende des Karnevals-Ausschusses Gemütlichkeit (KAG), Andreas Hupe, zur Mitgliederversammlung in der Gaststätte "Paullis". Die Zeltveranstaltungen mit Festwirt Johannes Lehmbrock aus Kamp-Lintfort und seinem Team waren zwar nicht ganz so gut besucht wie im Vorjahr, das lag aber vor allen Dingen an der kurzen Session. Dafür war die Resonanz beim "Bunten Nachmittag für Jung und Alt" im evangelischen Gemeindehaus weitaus besser als vorher.

Gewählt wurde auch. Hans Dröttboom wurde neben Walter Witte, der noch ein Jahr im Amt bleibt, als Nachfolger von Andreas Hupe zum neuen Kassenprüfer gewählt. Die nächsten Termine: Beim Sommerfest am 9. Juni auf dem Dorfplatz wird die Session eröffnet und es werden die neuen Tollitäten gewählt. Weiter geht es mit der Prinzenproklamation am 17. November im evangelischen Gemeindehaus. Die Zeltveranstaltungen auf dem Ossenberger Festplatz sind diesmal erst Ende Januar, am 25. Januar ist das internationale Ossenberger Prinzentreffen, am 26. die Damensitzung und am 27. die Kindersitzung. Die Ossenberger Büttensitzung findet wieder im evangelischen Gemeindehaus statt, und zwar am 24. Februar. Am 3. März findet der Ossenberger Tulpensonntagszug statt.