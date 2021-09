Wolfgang Trepper in Rheinberg : Ein Kabarettist, der nach Luft schnappt

Rheinberg Wie aus der Pistole geschossen: Wolfgang Trepper begeistert mit seinem bisweilen atemlosen Wortschwall in der Rheinberger Stadthalle und sammelt für eine Schule in Ost-Afrika.

Da prasselte vor allem Kritik an allem und jedem, vor allem an den drei Bundeskanzlerkandidaten und der -kandidatin, den Parteien schlechthin sowie an Schlagern der sechziger und siebziger Jahre. Sogar Duett-Partnerin Mary Roos, mit der er sich öfter die Bühne teilt, bekam mehrmals ihr Fett weg. Insgesamt zeigte sich Trepper als ein spitzfindiger, weitsichtiger und feinfühliger Analytiker, als ein Freund des schwarzen Humors – und auch als Wegbereiter des Guten. Wie zum Ende, als er an die Kriegserzählungen seiner Oma erinnerte und darum bat, dass die Menschen bescheidener und dankbarer werden müssten.