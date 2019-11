Kabarettist Robert Griess in Rheinberg : Verbaler Scharfschütze mit Berlin im Visier

Kabarettist Robert Griess ist am Samstagabend in der Rheinberger Stadthalle aufgetreten und nahm sich vor allem den Berliner Politikbetrieb vor. RP-Foto: Ostermann. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Der Kölner Kabarettist Robert Griess war mit seinem Programm „Hauptsache, es knallt“ in der Rheinberger Stadthalle zu Gast. Vor allem der Berliner Politikbetrieb bekam sein Fett weg. Griess überzeugte aber auch in einer anderen Rolle.

Von Sabine Hannemann

„Hauptsache, es knallt“ – so lautet der Titel des Programms, mit dem der Kabarettists Robert Griess am Samstagabend in der Rheinberger Stadthalle zu Gast war. Und was noch nicht geknallt hat, das bringt der Kölner Kabarettist und verbale Scharfschütze dazu.

So geschehen auch in Rheinberg, wo er zunächst mit der Verwaltungsfachangestellten Merkel sowie „ihrem rasenden Stillstand samt Raute“ hart ins Gericht ging. Aber auch andere Politiker bekamen ihr Fett weg, wie etwa Verkehrsminister Andreas Scheuer oder Innenminister Horst Seehofer, der sich laut Griess seit einiger Zeit als der Schutzengel der Flüchtlinge gibt. „Der schwimmt als weißer Hai los und kommt als Seepferdchen an“, moniert Griess.

Info Griess schrieb Texte für Dieter Hallervorden Zur Person Robert Griess, geboren im Jahr 1966, ist ein deutscher Kabarettist und Autor aus Köln. Karriere Robert Griess studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Bochum und bildete dort eine Kabarettgruppe. Schließlich arbeitete als Solist weiter. Er schrieb für das Kinderprogramm „Käptn Blaubär“ und Texte für Dieter Hallervorden und Simone Solga. Seit 2010 ist er künstlerischer Leiter des Kölner Festivals für politisches Kabarett.

Überhaupt sei die Berliner Politik aktuell nicht anderes als ein Gemischtwarenladen, in dem derjenige dran ist, der gerade in der Nähe steht. Von der Familienministerin zur Verteidigungsministerin habe Flinten-Uschi Karriere gemacht, um dann in der EU das Sagen zu haben. „Aber würden Sie sich von einem Urologen untersuchen lassen, der vorher als Hals-Nasen-Ohren-Arzt praktiziert“, gibt Griess zur politischen Beliebigkeit zu Protokoll. Schließlich sei nicht nur Ursula von der Leyen gegen ihre Fähigkeiten ins Amt gehoben worden. Und darf man über die SPD Witze machen, weil sie gerade am Boden liegt? Was meinte Nahles damit, dass Geringverdiener verstärkt in die private Altersvorsorge einzahlen sollen? Besser wäre doch bald für die Berliner Politik, einen Elferrat oder aber ein Dreigestirn zu installieren.

Griess findet in Berlin und darüber hinaus immer genügend Arbeitsmaterial. Er sortiert neu, nimmt Wirtschaft, Politik und Gesellschaft unter die Lupe – so lange, bis es eben knallt. Ja, Greta polarisiere und beschere den Grünen einen Höhenflug. Aber die Ausgangsfrage sei dabei wichtig. „Brauchen wir unsere Kinder, um das sagen, was wir seit 30 Jahren wissen?“, fragte Griess. Grünen-Chef Robert Habeck sei kanzlerabel und auch ein Frauentyp. Wer von den Politikern habe es in der Vergangenheit schon auf das Titelbild der „Brigitte“ geschafft? Griess: „Spiegel kann jeder.“

Scharfzüngig geht er mit den Themen um, haut drauf, bezieht Stellung. Auch das gehört zu ihm. In Windeseile nimmt er den Rollenwechsel vor, schlüpft in die Rolle seines Fahrers Stapper, ganz nach dem Wallraff-Konzept ganz unten. Als Hartz-IV-Empfänger und als „Asi-Adel“ hat Stapper jede Menge zu sagen. „Der Groschen ist bei euch kein Sturzbomber“, sagt er in Richtung Publikum. „Ich mach’ jetzt das Entertainment für das kritische Milieu“, so Stapper, der laut eigener Aussage mit einer Vorliebe für das Unterschichtenfernsehen ausgestattet sei.