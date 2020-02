Kabarett im Rathaus Alpen : Anka Zink ruft das Ende der Bescheidenheit aus

Alpen Die Gleichstellungsstelle bietet „böses Kabarett“ zum Internationalen Frauentag im Alpener Ratssaal. Die Karte kostet 18 Euro.

Die Gleichstellungsstelle im Alpener Rathaus präsentiert am Freitag, 6. März, im Rahmen des Internationalen Frauentages (8. März) die „erfolgreiche und gut aussehende“ Kabarettistin Anka Zink. Die erklärt, so heißt es in der Ankündigung, das Ende der Bescheidenheit und singt „ein Halleluja auf das Protzen – für alle, die noch immer klotzen“. Comedy mit Arroganz nennt frau das.