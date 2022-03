Laientheater in Alpen : Bald wächst der Bart wieder

Die KAB-Laienspielschar probt wieder (von links): Marlies Meier, Thomas Alkämper und Irene Bienemann freuen sich, dass es nun endlich wieder losgeht. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Die Theatergruppe der KAB in Menzelen beginnt nach zwei Jahren Corona-Pause bald weider mit der Probenarbeit. Die sechs Aufführungen sind dann für Oktober im Adlersaal geplant.

Karl Heinz Ladwig macht es schon wieder. Selbst auf die Gefahr hin, dass zu Hause bald wieder der Haussegen schief hängt. Aber er nimmt seinen Nebenjob als Mitglied der Menzelener Theatergruppe KAB Laienspiel nun mal sehr ernst. Wenn Karl Heinz Ladwig einen Obdachlosen spielen soll, dann macht er das mit Leib und Seele. Heißt im Klartext: Drei bis vier Monate vor der Aufführung geht er nicht mehr zum Friseur. Und auch auf eine Rasur verzichtet Ladwig konsequent – bis zum letzten Vorhang.

„Damals konnte seine Frau ihn am Ende schon nicht mehr sehen“, erzählt KAB-Mitglied Marlies Meier. Und dann war auch noch alles umsonst. Am Abend der Generalprobe zur Premiere im März 2020 musste die Truppe von jetzt auf gleich alle Aufführungen absagen. Lockdown. Feierabend. Vorhang zu. Ladwig schnappte sich das Rasiermesser, und die Truppe musste sich in Geduld üben.

Info Sechs Aufführungen im Oktober geplant Aufführungen Die Vorstellungen finden am 21., 22., 23., 28., 29. und 30. Oktober statt. Beginn freitags und samstags jeweils um 20 Uhr, sonntags jeweils um 17 Uhr. Karten Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Es wird eine Tauschbörse angeboten, um Karteninhabern Wunschtermine zu ermöglichen. Außerdem können Restkarten erworben werden. Der Termin dazu wird noch bekannt gegeben.

Knapp zwei Jahre später hat sie einen neuen Anlauf genommen, aber auch der scheiterte. „Eigentlich wollten wir das Stück im März aufführen, aber dann schnellten die Inzidenzzahlen im Januar wieder hoch“, erinnert sich Thomas Alkämper mit Bedauern. Doch diesmal sehen die Laienschauspieler Licht am Ende des Tunnels. „Wir haben die Aufführungen vorsichtshalber in den Oktober verschoben“, erläutert Alkämper. „Es ist das erste Mal, dass wir im Herbst spielen. Aber vielleicht gefällt uns das ja und wir machen das künftig immer so.“

Immerhin bleibt bis dahin genügend Zeit für die Proben. Das ist auch notwendig. Denn zum einen kollidiert die Verschiebung mit den Urlaubsplänen der Ensemble-Mitglieder und zum anderen hatte sich in der zweijährigen Abstinenz die Souffleuse verabschiedet.

Ersatz organisierte Marlies Meier auf ihre gewohnt unkonventionelle Art: „Ich bin bei einem Spaziergang am Haus der Familie Moog vorbeigekommen. Da habe ich mal angeklingelt und Ingrid Moog gefragt, ob sie nicht Lust auf den Job hätte.“ Hatte sie und kurz darauf meldete sich Marion Groos. Meier: „Sie war neu im Dorf und suchte nach einer Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Jetzt haben wir zwei Souffleusen, die sich wunderbar ergänzen.“

Derzeit bereiten die beiden sich intensiv auf die Komödie von Beate Irmisch vor. In dem Stück geht es um die beiden „Tippelbrüder“ Wolle und Kalle, die in einer eisigen Winternacht Schutz auf dem Hof vom alten Onkel Batschi suchen. Der liegt allerdings tot in der Küche, daneben ein Abschiedsbrief. Die beiden schaffen es aber nicht mehr, schnell zu verduften. Es naht bereits die rachsüchtige und geldgierige Verwandtschaft. Da alle den gleichen Abschiedsbrief erhalten haben, sind die Herrschaften natürlich überzeugt, bald schon ein beträchtliches Sümmchen samt Hof zu erben.

Da Kalle aber dem Verblichenen gleicht wie besagtes Ei dem anderen, beschließt er kurzerhand, in dessen Rolle zu schlüpfen. Doch es ist gar nicht so einfach, ein Double zu spielen, das man nie zuvor gesehen hat. So entwickelt sich ein turbulentes Schauspiel in drei Akten.

Dass die KAB das Stück eigentlich schon vor zwei Jahren hatte aufführen wollen, hat auch seine Vorteile. „Es werden je eine Plastiktüte von Aldi und Lidl benötigt. Die gibt es dort inzwischen längst nicht mehr“, erklärt Marlies Meier, die damals noch welche ergattern konnte.

Die Sache mit dem alten Ofen, aus dem laut Vorlage unbedingt Rauch aufsteigen muss, ist dank technischer Raffinessen ebenfalls geritzt, und ab Juni lässt Karl Heinz Ladwig seine Haare wieder sprießen. Wie weit das Wachstum reicht, kann bei der Premiere am 21. Oktober im Adlersaal besichtigt werden. Zu den Aufführungen gehört auch „lecker Essen“. Freitags und samstags wird nach der Aufführung ein Teller „Fingerfood“ gereicht, an den Sonntagen lockt ein Stück Kuchen zur „Kaffee-Flat“.

