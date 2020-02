Premiere im Adlersaal Menzelen : KAB-Laientheater verkauft Karten bei den Proben

Menzelen Das Stück „Tolldreiste Brüder“ feiert am Freitag, 20. März, im Adlersaal Premiere.

Das ist der Plot des neuen Stückes, das das KAB-Laienspiel gerade probt und das unter dem Titel „Tolldreiste Brüder“ am Freitag, 20. März, um 20 Uhr im Adlersaal in Menzelen-Ost Premiere feiert. Danach sind fünf weitere Aufführungen geplant. Diesmal wird der Vorverkauf nicht wie üblich über die Volksbank Niederrhein abgewickelt. Karten für acht, ermäßigt sechs Euro, kann man an den Probeabenden im Adlersaal sowie dort an festgelegten weiteren Terminen erwerben. Der Verkauf bei den Proben ist nach Aschermittwoch montags und freitags jeweils von 20 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 12.30 Uhr. Zusätzliche Vorverkaufstermine im Adlersaal, jeweils von 10 bis 12 Uhr sind donnerstags, 27. Februar und 5. März, sowie dienstags, 3., 17. und 24. März. Wie im vorigen Jahr werden bei beiden Aufführungen im Adlersaal wieder Fingerfood sowie an den Sonntagnachmittagen Kaffee und Kuchen bereitstehen.