Büttensitzung „Mokum Mäk Met“ KAB Alpen lässt auf der Baustelle die Narren tanzen

Ein Sitzungssaal, der mit Verkehrsschildern, die Baustellen ankündigen, dekoriert ist, eine riesige Leinwand, auf die Fotos von Baustellen projiziert werden, Büttenreden, in denen unvollendete Bauvorhaben zur Sprache kommen, und Orden, die ebenfalls mit Straßenschildern bedruckt sind. Mit all diesen Dingen wurde bei der Büttensitzung, die der Elferrat der KAB Alpen am Samstagabend im Saal der Gaststätte Zum Dahlacker veranstaltete, eines der Themen aufgegriffen, das den Alpener Bürgern unter den sprichwörtlichen Nägeln brennt.