Wahlkampf in Alpen : CDU-Kandidat testet ein neues Wahlkampf-Format

Wahlkampf in Alpen

(bp) Frederic Paul ist mit 23 Jahren der jüngste Kandidat der CDU in Alpen. Er hat sich jetzt bei Bratwurst und Bier in seinem Wahlbezirk vorgestellt und möchte Nachfolger Günter Helbig werden, langjähriger Fraktionschef im Rat.

Unter dem Motto „Auf ein Wort im Wahlbezirk“ hat sich der mit 23 Jahren jüngste Kandidat der CDU, Frederik Paul, den Leuten vorgestellt. Rund 35 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung zur Nachbarschafts-Pumpe in der Siedlung „An-de-Päddekull“ gefolgt. Bei Bier und Bratwurst war Gelegenheit, Frederic Paul in ungezwungener Runde etwas näher kennenzulernen.

Viele Jahre vertrat Günter Helbig den Wahlbezirk 2 im Rat. „Große Fußstapfen, in die ich treten darf“, so der junge Mann. Der zeigte sich über die durchweg positive Resonanz erfreut. „Viele begrüßen es, dass es auch junge Kandidaten bei der Wahl gibt“, so der 23-Jährige.