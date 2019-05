Junge Union Kreis Wesel : Frederik Paul aus Alpen als Kreisvorsitzender bestätigt

Kreis Wesel Im gut gefüllten Festsaal des Restaurants Wacht am Rhein legte die Junge Union Kreis Wesel die Führung des Verbandes für weitere zwei Jahre in die Hände des bisherigen Vorsitzenden Frederik Paul aus Alpen.

Darüber hinaus bestätigte das Wiederwahlergebnis von 36 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen bei 38 anwesenden Mitgliedern, dass Paul an der Spitze der JU Kreis Wesel bislang gute Arbeit geleistet hat. Der wiedergewählte Vorsitzende blickte auf bewegte zwei Jahre zurück, in denen er die JU in drei Wahlkämpfe führte, sich in der Kreispolitik engagierte und so zum Beispiel eine Bürger-App für den Kreis Wesel auf den Weg brachte, die Behördengänge seltener macht und unter anderem vor Blitzern warnt. Auch das im Kreis Wesel scharf diskutierte Thema Kies ging Paul zusammen mit Udo Bovenkerk (CDU) an.