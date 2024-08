Auf dem Sportplatz Jugendfeuerwehren aus dem Kreis zelten in Alpen

(up) Das Zeltlager aller Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Wesel findet auf dem Sportplatz an der Fürst-Bentheim-Straße in Alpen statt. 450 Nachwuchskräfte aus den unterschiedlichen Städten und Gemeinden haben sich am Freitag bereits in Lagerspielen gemessen. Am Samstag sind die jungen Leute im Ort unterwegs. Am Sonntag werden die Zelte wieder abgebaut und es geht zurück nach Hause. Mit dem Zeltlager soll der Zusammenhalt untereinander gefördert werden. Die Stimmung im Kreisjugendzeltlager war m Freitag schon richtig gut.