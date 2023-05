Rheinberger Jugendfeuerwehr wird 60 Die starke Truppe fuhr 268 Einsätze

Die Rheinberger Feuerwehr hat bei ihrer Jahreshauptversammlung in der Stadthalle Bilanz gezogen. Im vergangenen Jahr hat es 268 Einsätze gegeben, davon 116 Brandeinsätze und 152 technische Hilfeleistungen. Insgesamt hat die Truppe 463 Mitglieder, davon 82 in der Jugendfeuerwehr, 81 in der Alters- und Ehrenbabteilung sowie 55 in den drei Musikeinheiten Rheinberg, Orsoy und Vierbaum.