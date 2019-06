Jürgen Beckers in Rheinberg : „Ne Hausmann“ gibt Gartentipps

Der Mann mit der 18-Loch-Anlage im heimischen Garten: Am Freitag war Jürgen B. Hausmann zu Gast in der Rheinberger Stadthalle. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Kabarettist Jürgen Beckers philosophierte in Rheinberg über „Frühling, Flanzen, Feiertage“ und schwärmte vom „Thermomix für den Garten“.

Seine Schüler kennen den Lehrer für Griechisch, Geschichte und Latein unter dem Namen Jürgen Karl Beckers, für den Rest der Republik ist er „Ne Hausmann“ und begeistert als Kabarettist ein Millionenpublikum. Am vergangenen Freitag war er mit seinem Programm „Frühling, Flanzen, Feiertage“ in der Rheinberger Stadthalle zu Gast. Der Schreibfehler im Titel gehört dazu, denn Jürgen B. Hausmann widmet sich den Eigenarten der deutschen Sprache, die regional sehr unterschiedlich sein kann. „Der Rheinländer sagt: Ich habe einen Wollpullover an. Der Westfale sagt: Ich einen Pullover an, woll“, erklärte der Aachener beispielhaft.