Musik aus Alpen geht um die Welt : Hoffnung wird in der Küche zubereitet

Menzelen Judy Bailey und Patrick Depuhl haben aus der Konzert-Not eine Tugend gemacht: Ihre kleine Hausmusik geht jetzt um die Welt.

In Pandemie-Zeiten steht auch das öffentliche Kulturleben still. Ausstellungen, Theateraufführungen, Konzerte sind abgesagt. Dass mussten auch Judy Bailey und Patrick Depuhl erfahren. Doch statt sich zu ärgern, suchte die Familie aus Menzelen nach einer Lösung. „Wir haben uns gesagt: Wir sind trotzdem nicht abgemeldet! Und die Musik erst recht nicht. Ganz im Gegenteil: Hoffnungslieder sind angesagter als je zuvor“, erklärt Depuhl.

Er hatte die spontane Idee, mit den Kindern ein Konzert zu Hause in der Küche zu spielen und es via Facebook in die Welt hinaus zu tragen. „Hopesongs aus unserer Küche“ nannten sie das. Judy Bailey war sofort begeistert. Schließlich ist die Musik für sie und ihren Mann nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Depuhl: „Menschen zusammenzubringen, sie zu trösten und ihnen Mut zuzusprechen, ist in diesen Tagen noch wichtiger als sonst. Was zählt, ist die Nähe.“