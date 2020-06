Musik aus Alpen : Schwarz und Weiß sind bunter als Grau

Schwarz und Weiß: Mit diesem reizvollen Thema setzen sich Judy Bailey und Partrick Depuhl schon lange auseinander. Foto: Depuhl

Das Künstlerehepaar Judy Bailey und Patrick Depuhl aus Menzelen-West befassen sich schon lange mit dem Thema der farblichen Gegensätze. Doch die Corona-Pandemie hat ihr Projekt ausgebremst. Crowdfunding soll’s nun retten.

Der Name ist Programm. Das Motto steht schon länger. Und doch spürt man in diesen Zeiten, wie es wieder brennt, wie es es einen neuen Anstrich bekommt: „Das Leben ist nicht schwarz-weiß.“ Judy Bailey hat ihre Wurzeln auf Barbados und Patrick Depuhl im Rheinland. Die beiden sind seit mehr als 22 Jahren verheiratet und haben ihr Zuhause in Alpen am Niederrhein gefunden, genauer in Menzelen-West. Manche sehen die beiden und denken: Sie ist schwarz, und er ist weiß. Sie ist wohl Ausländerin und er Deutscher. Aber so einfach ist das nicht. „Wären wir schwarz-und-weiß, wären unsere Kinder grau. Sind sie aber garantiert nicht. Das Leben ist erstaunlich bunt“, sagt Judy Bailey. Sie hat noch nie so lange in einem Land gelebt wie in Deutschland. Seit dem vorigen Jahr ist sie auch ganz offiziell Deutsche.

Das Thema Schwarz und Weiß in all seiner Vielfalt begleitet Judy Bailey und Patrick Depuhl schon sehr lange. Bereits vor einigen Jahren begann das Künstlerpaar damit, Ideen, Songs und Texte für eine neue Konzert-Lesung zu sammeln. Sie wollten einen Abend und in der Folge ein Album gestalten, das die Buntheit des Lebens – im Schönen wie im Schweren – in den Blick nimmt. Mit Humor, Hirn und ganz viel Herz. Im vorigen Sommer kam es zu ersten Auftritten im Konzerthaus in Dortmund, wo sonst die Philharmonie spielt, oder im Schlosstheater Moers. In diesem Frühjahr und Sommer wollten die beiden mit den neuen Liedern und Geschichten im ganzen Land auf Tour gehen. So war der Plan.

Info Das Ziel sind um die350 Unterstützer Idee Wenn viele wenig geben, wird etwas Großes möglich.

Umsetzung Auf der Internet-Plattform startnext.com kann man das Album vorbestellen, sich ein kreatives Dankeschön zu einem festgelegten Preis auswählen oder einfach eine freie Unterstützung wählen.



Ziel Etwa 350 bis 450 Menschen, die was beisteuern, ist erstes Ziel. Hopp oder topp Wenn das erreicht wird, wird die Summe ausgezahlt. Sonst geht das Geld zurück an die Unterstützer.

Gleichzeitig war ihnen wichtig, dass ihr Programm noch etwas reift, um es bestmöglich auf ein Album zu bringen. Die konkreten Vorbereitungen für die Aufnahmen liefen im Januar an. Dann aber kam alles anders. Im März fielen erste Konzerte aus. „Ich weiß noch, als es mittwochs hieß, die Konzertlesung geht. Doch am Donnerstag kam die Absage für Samstag.“ Zuerst ging bis Ostern nichts, dann bis zu den Sommerferien und schließlich bis zum Herbst. Mindestens sieben Monate keine Auftritte. Damit fällt die wichtigste Einnahmequelle für freischaffende Künstler weg: Honorare und CD-Verkäufe bei Konzerten.

Anderseits ist ihre Zeit in der Pandemie erstaunlich erfüllt und arbeitsintensiv. So organisierten sie zuerst aus ihrer Küche und dann aus den Küchen befreundeter Künstler in aller Welt „hopesongs“. Das Ende vom Lied: Über sechs Wochen streamten sie über 50 „Küchenkonzerte“ von Künstlern aus zwölf Ländern ins weltweite Netz. Sie sangen für Oster-, Himmelfahrts- und Pfingstgottesdienste, die online ausgestrahlt wurden, oder für eine Caritas-Aktion, der European Solidarity Challenge für Geflüchtete in Europa. Und sie sind im Gespräch mit Zeitungen, Radio- und Fernsehsendern, sind Teil einer Dokumentation über Künstler in der Krise.

„Es gibt viele, auch sehr kurzfristige Anfragen und Ideen. Das ist schön“, sagt Judy Bailey. Oft geht geht es um Solidaritäts- und Mutmachaktionen. „Das machen wir gerne. Aber es ersetzt leider keinen ausgefallenen Auftritt“, so die Musikerin au Menzelen-West.

Um das Album „Das Leben ist nicht schwarz-weiß“ herauszubringen, haben sich die Künstler auf einer Online-Plattform für Crowdfunding (www.startnext.com) angemeldet. Hinter einem Album stecken schließlich Monate an Vorbereitung und ein ganzes Team aus Musikern, Fotografen, Technikern, Produzenten und Herstellern. Das alles muss bezahlt werden. „Bisher haben wir immer von unseren Auftritten und den Verkäufen nach Konzerten neue Projekte finanziert. Doch das geht dieses Mal nicht“, so Patrick Depuhl. „Also laden wir viele Menschen ein, sich daran zu beteiligen.“

Auf der Plattform kann man das Album vorbestellen, sich ein kreatives Dankeschön zu einem festgelegten Preis auswählen oder einfach eine kleine, freie Unterstützung wählen. „Wir denken, dass wir etwa 350 bis 450 Menschen brauchen, die das mittragen. Dann wird es „Das Leben ist nicht schwarz-weiß“ als Doppelalbum geben, ein Album das 14 Songs von Judy Bayley enthält und Texte von Patrick Depuhl, die im Dialog mit den Liedern stehen. Es geht um Wurzeln, Welt und Heimat. Geschichten von Gott, Vater, Land und Leute. Es geht um die Geschichten hinter den Geschichten.

Seit Ende Mai ist die Aktion online. Die beiden stellen sich und das Projekt in einem kurzen Video vor. Die ersten Unterstützer haben sich bereits gefunden. Über ein Drittel des Gesamtbudgets wurde in zwei Wochen bereits zusammengetragen. „Das macht total Mut, sich in diesen Tagen an dieses Thema zu wagen“, freut sich Judy Bailey. Die beiden sind gespannt, wie’s weitergeht. Wenn das erste Ziel erreicht wird, wird die Summe an das Duo ausgezahlt. Wenn nicht, geht das Geld zurück an die Unterstützer.