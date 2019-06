Konzert in der Dortmunder Eissporthalle : Alpener Musiker begeistern beim Kirchentag

Dortmund/Alpen Judy Bailey trat mit dem Projekt „Home.Alpenmusik“ in Dortmund auf. Es wurde ein glanzvoller Abend.

Als die Verantwortlichen des Dortmunder Kirchentages von diesem Projekt hörten, baten sie Bailey und die Alpener Musiker darum, ein Konzert in der Eissporthale auszurichten. So reisten die mehr als 140 Musiker reisten in vier Bussen in die westfälische Metropole – allerdings ohne den Musikverein Menzelen, der aufgrund anderweitiger Verpflichtungen nicht teilnehmen konnte. Die Schülerband des Andreas-Vesalius-Gymnasiums aus Wesel sprang mit 30 Musikern ein. Das Alpener Projekt hatte den Sprung über den Rhein geschafft, die jungen Musiker ließen sich anstecken vom neuen Sound.