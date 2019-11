Ortseingang : Jubiläumsschild in Budberg gestohlen

Budberg Das Ortseingangsschild ist zum Jubiläum „1000 Jahre erste urkundliche Erwähnung Budberg“ aufgehängt worden.

In Budberg ist eines der drei Ortseingangsschilder verschwunden, die vor 16 Jahren zum Jubiläum „1000 Jahre erste urkundliche Erwähnung Budberg“ von Bürgern in Abstimmung mit der Stadt aufgehängt worden waren. „Das Schild am Ortsausgang an der Rheinberger Straße von Orsoy kommend auf der rechten Seite ist in der Nacht von Freitag auf Samstag gestohlen worden“, sagt Peter Houcken, der 2003 Sprecher des Jubiläums-Komitees war. Wie die anderen Metallschilder sei auch das jetzt entwendete angeschraubt gewesen. Unter einem Rohrrahmen hängen an Ketten befestigte Blumenkübel. Bei der Polizei wird Anzeige erstattet. Die Budberger hoffen auf Hinweise auf die Täter. Die Rheinberger Polizeiwache ist telefonisch unter 02843 92761552 zu erreichen. up/Foto: Peter Houcken