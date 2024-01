950-Jahr-Feier Alpen vermittelt ein zauberhaftes Gefühl

Den mahnenden Ton griff anschließend auch Landrat Ingo Brohl auf. Er hob hervor, dass die Zeiten von Demokratie, Frieden und Freiheit auf dem Zeitstrahl von fast 1000 Jahren eine recht kurze Phase ausmachen. Für diese zentralen Werte aber, so der Landrat, müssten „in Zeiten, in denen braune Phantasien wieder Hochkonjunktur haben“, alle als „starke Gemeinschaft“ zusammenstehen. Gemeinschafts-Sinn ist das, was der Landrat an Alpen besonders schätzt. „Alpen hat Freude am Feiern, da seid Ihr an weit vorn“, sagte Brohl.