Sportverein feiert Jubiläum SV Concordia macht sich fit für die Zukunft

Percussion mit dem Pezziball, Dehnübungen für die silberne Generation, Kampfsport, Auftritt der Kleinsten aus dem Awo-Kindergarten in Wallach oder Aktivitäten an der Kletterwand – tatsächlich fiel die Entscheidung schwer, für welche der zahlreichen Darbietungen man sich als Zuschauer entscheiden sollte, die der SV Concordia beim Tag der offenen Tür am Sonntag vorführte. Der Ossenberger Verein feierte Jubiläum und bewies, auch nach 100 Jahren noch sehr beweglich zu sein.